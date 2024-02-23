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Країни ЄС намагаються зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України Данія оголосила про підписання безпекової угоди з Україною » Тисяча військових, 49 артсистем та 32 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Сили оборони відбили атаки ворога на 8 напрямках та знищили тисячу окупантів Про це 23 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 408 240 (+1000)

танків ‒ 6526 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 12 410 (+37)

артилерійських систем – 9916 (+49)

РСЗВ – 999 (+2)

засобів ППО ‒ 682 (+2)

літаків – 339 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32)

крилатих ракет ‒ 1903 (+0)

кораблів/катерів ‒ 25 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 960 (+36)

спеціальної техніки ‒ 1575 (+9)