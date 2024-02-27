Макрон «не виключив» відправлення військ країн Заходу в Україну

Про це він сказав після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі, пише ВВС.

«Ми це обговорили. Сьогодні немає консенсусу з приводу відправлення сухопутних військ, але в майбутньому виключати нічого не можна. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну, — заявив Макрон. – Ми переконані, що поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі».

Він зазначив, що усі лідери згодні із фактом, що не бажають вступати у війну з «російським народом», а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення РФ в Україну.

Макрон запевнив, що західні країни «мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла» перемогти цей конфлікт: «Все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети».

«Разом ми маємо зробити так, щоб Путін не зміг знищити наші досягнення і поширити свою агресію на інші країни», — додав президент Франції.

Він також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливе постачання в Україну французьких винищувачів Mirage і заявив, що Париж зараз не веде переговорів з цього питання.

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь підтримав Макрона заявивши, що «нічого не можна виключати», коли йдеться про відправку західних військ в Україну, інформує RFI.

Атталь у кулуарах сільськогосподарського ярмарку нагадав, що два роки тому багато країн «виключали можливість відправки зброї», в тому числі оборонної, в Україну.

«Сьогодні ми відправляємо ракети дальнього радіуса дії, щоб підтримати українців перед обличчям цієї агресії», – сказав Атталь.

Глава уряду Франції зазначив, що «нічого не можна виключати у війні», яка ведеться «в самому серці Європи», в тому числі введення сухопутних військ, як це запропонував Емманюель Макрон напередодні.