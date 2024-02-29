Врач Байдена подтвердил, что президент «находится в форме»

Президент США Джо Байден «по-прежнему находится в форме, необходимой для выполнения обязанностей», заявил его лечащий врач после ежегодного медосмотра, сообщило агентство Associated Press.

Процедура привлекла к себе повышенное внимание, поскольку 81-летний Байден добивается переизбрания в ноябре.

Врач Байдена доктор Кевин О’Коннор написал, что президент хорошо приспосабливается к новому устройству, которое помогает контролировать апноэ во сне. Он испытывает некоторый дискомфорт в бедре, но также выполняет физические упражнения пять раз в неделю, сообщило информагентство.

«Президент Байден – здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который по-прежнему находится в форме, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента», – заявил О’Коннор в шестистраничном заключении по итогам медосмотра, который проходил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и продолжался более двух с половиной часов.

Согласно Associated Press, в заключении говорится, что Байден «чувствует себя хорошо, и медосмотр этого года не выявил новых проблем».