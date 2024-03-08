США готують резолюцію Радбезу ООН про ядерну зброю у космосі – Bloomberg

США готують резолюцію Ради Безпеки ООН, яка застереже від розміщення ядерної зброї у космосі. Таким чином Вашингтон хоче відмовити Кремль від потенційних планів щодо виведення зброї масового ураження на орбіту.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що резолюція буде представлена під час головування Японії в Радбезі цього місяця. Вона, ймовірно, підтвердить зобов’язання країн за Договором про космос 1967 року, який забороняє розміщення ядерної зброї на орбіті.

Однак, за даними видання, проєкт наразі знаходиться на ранній стадії розробки й не був широко розповсюджений. Але Рада Безпеки вже має намір обговорити питання ядерного роззброєння і нерозповсюдження на засіданні 18 березня.

“Учасники Договору про космос мають зобов’язання з міжнародного права не розміщувати на орбіті ядерну зброю чи будь-які інші види зброї масового знищення. Ми консультуємося з членами Ради Безпеки ООН про те, як нам краще зміцнити цей важливий принцип”, – заявив представник місії США при ООН Натан Еванс.

Водночас агентство зазначає, що будь-яка спроба згадати Росію в резолюції, найімовірніше, провалиться, оскільки російська сторона має право накладати вето на резолюції як постійний член Радбезу.

При цьому Bloomberg наголошує, що “м’яко сформульована” резолюція за важливими принципами може бути підтримана Росією та іншими країнами, до яких США звертаються за допомогою, включно з Китаєм та Індією. Обидві країни, на думку джерел, мають більший вплив на Росію.