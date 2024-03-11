«Дюна: Частина друга» стала найпопулярнішим фільмом у кінотеатрах 57 країн світу

Про це повідомляє Deadline.

Касові збори фільму Дені Вільнева «Дюна: Частина друга» зросли до $367,5 млн. Стрічка Warner Bros/Legendary Entertainment стала найпопулярнішою у другий тиждень прокату на міжнародному ринку.

Наукова-фантастична епопея зібрала $81 млн за кордоном — у 72 країнах. Наразі минуло лише 11 днів прокату, і за цей період «Дюна: Частина друга» випереджає на 64% фільм «Дюна» 2021 року, на 43% — «Трансформери: Повстання звірів» та на 36% — «Годзилла проти Конґа».

Найбільше за кордоном за 11 днів фільм зібрав у Китаї — $20 млн, де він посів друге місце в кінотеатрах за популярністю. Це наймасштабніший для Голлівуду в 2024 році та найкращий прем’єрний вікенд за всю історію для Вільньова та Тімоті Шаламе.

Загалом «Дюна: Частина друга» випередила 72 інші фільми, які йдуть зараз у кінотеатрах за кордоном, у 57 країнах. Фільм став також найпопулярнішою американською стрічкою у 60 країнах.