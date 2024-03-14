SpaceX вперше вивів Starship у космос, проте корабель впав у океан при посадці

Про це повідомляє CNN.
Сьогодні SpaceX запустила свій корабель у космос. За планом він мав здійснити навколоземний політ та приземлитися в Індійському океані.
Невдовзі речник NASA з управління польотами в Космічному центрі Джонсона Ден Хуот заявив, що Starship не передає дані. Згодом компанія підтвердила, що корабель повертається в атмосферу Землі, але інженер SpaceX Кейт Тайс зазначила: є ймовірність, що система не долетить до запланованого місця посадки в Індійському океані.
Команда втратила зв’язок з кораблем після того, як він увійшов в атмосферу.
Невдовзі стало відомо, що корабель втрачено.
«Ми робимо дзвінок зараз, коли ми втратили (корабель). Сьогодні не було припливу, але знову ж таки просто неймовірно бачити, наскільки ми просунулися цього разу», — сказав Хуот.
Зазначено, що корабель одночасно втратив важливі елементи зв’язку — із Starlink, інтернет-сервісом SpaceX і супутниковою системою відстеження та передачі даних (TDRSS).
Мета таких випробувань — дослідити й зібрати інформацію щодо космічного корабля під час польотів, аби інженери могли її використати для вдосконалення Starship для майбутніх місій.
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