Ремонт квартир: виды, советы, как правильно подготовиться?

Затевая ремонты в квартире, не все знают, что к этому процессу требуется подготовиться. Ведь имея четкий и поэтапный план действий можно свести к минимуму вероятность ошибок и проблем, с которыми можно столкнуться в ходе проведений отдельных этапов работ.
Основные правила, как подготовиться к ремонту квартиры
Первым делом надо все тщательно спланировать, особенно, собственное свободное время. Если его немного (человек постоянно занят на работе), проведение ремонта лучше доверить специалистам, которые сделают все качественно, оперативно и по доступной цене. Строительную бригаду стоит искать в интернете по отзывам или среди знакомых, кто недавно занимался ремонтом в своем жилье. В противном случае, если у вас совсем нет свободного времени, ремонт может растянуться на годы, а это значительно снизит комфорт проживания в доме.
Далее потребуется продумать, в каком стиле будет интерьер помещения, какие стройматериалы понадобится купить и в каком количестве. Здесь можно все сделать самостоятельно, но для этого придется ознакомиться с качеством отделочных материалов, прочитать массу технических характеристик, отзывов, сравнить стоимость на строительном рынке. А можно доверить закупку стройматериалов строительной компании. Они, как правило, имеют хорошие скидки на стройматериалы, и точно знают, как правильно выбрать те или иные материалы, чтобы они прослужили много лет и отличались безопасностью в эксплуатации.
Если выехать с квартиры во время проведения ремонтных работ проблематично, лучше не затевать его в зимний период. Так как при укладке плитки, зачистке штукатурки потребуется хорошо проветривать помещение. Также зимой не рекомендуется менять сантехнику, сложно устанавливать окна и входные двери. При необходимости замены сантехники стоит начертить план ее расположения. Это позволит визуально все продумать до мелочей.
Отправляясь в магазин за стройматериалами, потребуется заранее подготовить список всего необходимого. Вместе со списком стоит сразу же составить смету, чтобы приблизительно понимать, какую сумму денег брать с собой.
Подготовка помещения к ремонтным работам
Когда план всех работ составлен, материалы закуплены, требуется подготовить само помещение к проведению всех работ. Здесь все зависит от типа ремонта. Если речь идет о косметическом ремонте, можно остаться жить в квартире и самостоятельно менять чистовую отделку. Здесь потребуется переклеить или перекрасить стены, заменить напольное покрытие, сменить потолки, установить плинтусы, повесить новые шторы, расставить мебель и элементы декора.
При капитальном ремонте проживать в квартире будет проблематично. Так как он предполагает замену инженерных сетей, демонтаж стен (при необходимости), установку межкомнатных перегородок (при изменении планировки помещения).
Подготовка квартиры к ремонту – процесс трудоемкий и ответственный. Сначала потребуется вынести из комнат все вещи, накрыть пленкой мебель, снять осветительные приборы, шторы картины, зеркала. При черновой отделке стен потребуется снять и розетки с выключателями, не забыв хорошо заизолировать провода.
Далее проводятся следующие действия.
- Удаляется старая отделка со стен, потолков.
- Выполняется выравнивание поверхностей штукатуркой.
- Демонтируются плинтусы. Полы лучше сразу не срывать, это стоит оставить на конец ремонта, чтобы новый ламинат или ковролин не испортился и не испачкался. Если же полы демонтироваться не будут, при оклейке или окраске стен их потребуется застелить полиэтиленом.
- Проводится подготовка потолочной поверхности. Лучше всего остановить выбор на натяжных конструкциях. Они не требуют тщательной подготовки поверхностей, и специалисты устанавливают натяжные потолки быстро и качественно. Если же потолки будут оклеиваться или окрашиваться, старую отделку придется снять, все трещинки заделать, и поверхность выровнять шпаклевкой.
Как видно, подготовить квартиру к ремонту довольно сложно. На это потребуется потратить массу свободного времени, сил и нервов. Если есть возможность, лучше доверить все работы специалистам, которые точно знают, как снять старые покрытия, демонтировать полы, окна, какие материалы купить, какой инструмент использовать.
Источник: https://newstroy.com.ua/remont-kvartiry-v-kieve.html .
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