Ремонт квартир: виды, советы, как правильно подготовиться?

Затевая ремонты в квартире, не все знают, что к этому процессу требуется подготовиться. Ведь имея четкий и поэтапный план действий можно свести к минимуму вероятность ошибок и проблем, с которыми можно столкнуться в ходе проведений отдельных этапов работ.

Основные правила, как подготовиться к ремонту квартиры

Первым делом надо все тщательно спланировать, особенно, собственное свободное время. Если его немного (человек постоянно занят на работе), проведение ремонта лучше доверить специалистам, которые сделают все качественно, оперативно и по доступной цене. Строительную бригаду стоит искать в интернете по отзывам или среди знакомых, кто недавно занимался ремонтом в своем жилье. В противном случае, если у вас совсем нет свободного времени, ремонт может растянуться на годы, а это значительно снизит комфорт проживания в доме.

Далее потребуется продумать, в каком стиле будет интерьер помещения, какие стройматериалы понадобится купить и в каком количестве. Здесь можно все сделать самостоятельно, но для этого придется ознакомиться с качеством отделочных материалов, прочитать массу технических характеристик, отзывов, сравнить стоимость на строительном рынке. А можно доверить закупку стройматериалов строительной компании. Они, как правило, имеют хорошие скидки на стройматериалы, и точно знают, как правильно выбрать те или иные материалы, чтобы они прослужили много лет и отличались безопасностью в эксплуатации.

Если выехать с квартиры во время проведения ремонтных работ проблематично, лучше не затевать его в зимний период. Так как при укладке плитки, зачистке штукатурки потребуется хорошо проветривать помещение. Также зимой не рекомендуется менять сантехнику, сложно устанавливать окна и входные двери. При необходимости замены сантехники стоит начертить план ее расположения. Это позволит визуально все продумать до мелочей.

Отправляясь в магазин за стройматериалами, потребуется заранее подготовить список всего необходимого. Вместе со списком стоит сразу же составить смету, чтобы приблизительно понимать, какую сумму денег брать с собой.

Подготовка помещения к ремонтным работам

Когда план всех работ составлен, материалы закуплены, требуется подготовить само помещение к проведению всех работ. Здесь все зависит от типа ремонта. Если речь идет о косметическом ремонте, можно остаться жить в квартире и самостоятельно менять чистовую отделку. Здесь потребуется переклеить или перекрасить стены, заменить напольное покрытие, сменить потолки, установить плинтусы, повесить новые шторы, расставить мебель и элементы декора.

При капитальном ремонте проживать в квартире будет проблематично. Так как он предполагает замену инженерных сетей, демонтаж стен (при необходимости), установку межкомнатных перегородок (при изменении планировки помещения).

Подготовка квартиры к ремонту – процесс трудоемкий и ответственный. Сначала потребуется вынести из комнат все вещи, накрыть пленкой мебель, снять осветительные приборы, шторы картины, зеркала. При черновой отделке стен потребуется снять и розетки с выключателями, не забыв хорошо заизолировать провода.

Далее проводятся следующие действия.

Удаляется старая отделка со стен, потолков. Выполняется выравнивание поверхностей штукатуркой. Демонтируются плинтусы. Полы лучше сразу не срывать, это стоит оставить на конец ремонта, чтобы новый ламинат или ковролин не испортился и не испачкался. Если же полы демонтироваться не будут, при оклейке или окраске стен их потребуется застелить полиэтиленом. Проводится подготовка потолочной поверхности. Лучше всего остановить выбор на натяжных конструкциях. Они не требуют тщательной подготовки поверхностей, и специалисты устанавливают натяжные потолки быстро и качественно. Если же потолки будут оклеиваться или окрашиваться, старую отделку придется снять, все трещинки заделать, и поверхность выровнять шпаклевкой.

Как видно, подготовить квартиру к ремонту довольно сложно. На это потребуется потратить массу свободного времени, сил и нервов. Если есть возможность, лучше доверить все работы специалистам, которые точно знают, как снять старые покрытия, демонтировать полы, окна, какие материалы купить, какой инструмент использовать.

Источник: https://newstroy.com.ua/remont-kvartiry-v-kieve.html .