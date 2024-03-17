Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського

Кандидат президентських виборів у США та ексочільник країни Дональд Трамп знову розкритикував військову та фінансову допомогу Україні. Він назвав Володимира Зеленського «найбільшим продавцем в історії».

Глузлива заява пролунала під час виступу Трампа на передвиборчому мітингу в окрузі Монтгомері штату Огайо.

«Я вам кажу, Зеленський – один із найкращих продавців в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він – найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть», – сказав претендент на пост президента США.