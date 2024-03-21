Сирський: Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на Сході

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в розмові з французьким генералом розповів, що Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході України.

«Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на сході України».

Деталі: Також головнокомандувач подякував уряду Франції та французькому народові «за постійну та послідовну підтримку України».

Він окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції.