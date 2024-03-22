Палата представників схвалила бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну в США

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму 1,2 трильйона доларів всього за кілька годин до призупинки роботи уряду — AP

За пакет, 70% коштів якого спрямують на оборону, проголосували 286 конгресменів, проти – 134. Тепер його має схвалити Сенат, де сподіваються провести голосування пізніше в п’ятницю.

Спікер Майк Джонсон від республіканців вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів для його схвалення.

Законодавці у Сенаті ще можуть не встигнути проголосувати за фінансування уряду до опівночі, оскільки процедура може зайняти певний час.

Більшість опозиції пакету у Палаті представників була з боку республіканців, які вважали, що проєкт містить занадто мало їхніх політичних пріоритетів та передбачає занадто великі витрати.

Напередодні лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми із шести законопроєктів, який покриває близько двох третин урядових витрат у розмірі 1,66 трильйона доларів на фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня.