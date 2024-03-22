Перші десять українських пілотів завершили базове навчання на винищувачах F-16

В уряді Великої Британії повідомили, що перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16, надалі вони будуть направлені на поглиблені курси у Франції.

Про це повідомляє пресслужба установи.

“10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та одного дня стануть першою лінією оборони у захисті неба України від путінських сил”, – сказано у повідомленні.

Зазначається, що у рамках навчання досвідчені інструктори ВПС Британії навчали пілотів керувати літаком загального профілю, керувати літаком за приладами, навігації на нижньому та поглибленому рівні. Вони також пройшли курси англійської мови, щоб допоможе у навчанні та покращить взаємодію з повітряними силами НАТО, адже англійська є стандартизованою мовою польотів.

Тепер група пілотів перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять військово-повітряні сили Франції.

“Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам RAF, ці пілоти отримали найкращу підготовку і тепер на крок ближчі до того, щоб долучитися до боротьби проти незаконного вторгнення Путіна”, – наголосив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.