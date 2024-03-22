Прогноз погоди на вихідні 23–24 березня: тепло, але дощитиме

За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні не потішить сонечком — в Україні буде похмуро, а в багатьох регіонах пройдуть дощі (місцями сильні). І все ж весна все впевненіше вступає у свої права!

Погода в суботу 23 березня

У суботу на заході країни можливі невеликі дощі, на решті території опадів не передбачається. На сході, в центрі, на півдні та в більшості північних областей повітря прогріється до +9…+13 °С (уночі — до +2…+4 °С), у західних регіонах та на Київщині буде трохи тепліше — +13…+ 15 °С (уночі — +3…+5 °С).

Погода в неділю 24 березня

Мешканцям Івано-Франківської, Волинської, Вінницької, Закарпатської, Львівської , Житомирської, Київської та Хмельницької областей варто заздалегідь продумати свої плани на неділю, оскільки тут синоптики прогнозують сильні дощі. В решті областей обійдеться без опадів.

На півночі, сході, півдні та в центрі країни термометри покажуть удень +12…+14 °С, уночі — +3…+5 °С. У західних областях удень буде прохолодніше — +7…+10 °С, але вночі трохи тепліше — до +4…+7 °С.

Погода в понеділок 25 березня

Новий тиждень розпочнеться з похмурої погоди майже по всій Україні. На заході та півночі країни очікуються невеликі опади, в Одеській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях — сильні дощі.

У східних регіонах, Херсонській, Миколаївській і Харківській областях стовпчики термометрів піднімуться до +10…+13 °С удень та до +3…+5 °С уночі. На решті території країни погода на початку тижня буде прохолоднішою — до +6…+9 °С удень та до +2…+5 °С уночі.

В окремих регіонах продовжується підтоплення територій

23–25 березня підніметься рівень води на річках Десна та Снів — у зоні підтоплення опиняться деякі села Новгород-Сіверського, Корюківського, Чернігівського та Ніжинського районів Чернігівщини. Також може бути порушено транспортне сполучення в селах поблизу річок Сож і Дніпро на Чернігівщині (Чернігівський район). Невелике підтоплення очікується і на Черкащині внаслідок весняного паводка на Канівському водосховищі.

Народні прикмети та вірування

Давні слов’яни вірили, що 23 березня кружляння птахів високо у хмарах провіщало ясні й теплі дні, затягнуте хмарами небо — холодну і дощову весну, а ранковий туман — різку зміну погоди.

Якщо 24 березня здіймався холодний вітер, наші предки готувалися до приморозків і сльотавого квітня. А великі зграї птахів на верхівках дерев обіцяли теплі та сонячні дні до кінця весни.