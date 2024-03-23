Прогноз американських експертів, що чекає Україну якщо Трамп переможе » У Мелітополі ГУР і місцевий опір знищили групу окупантів із технікою У п’ятницю, 22 березня, в тимчасово окупованому Мелітополі уражено групу окупантів та їхньої військової техніки — Головне управління розвідки Міноборони «У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку. 22 березня 2024 року на території тимчасово окупованого Мелітополя відбулось два вибухи. Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці. За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки «Камаз» та УАЗ «Patriot»». В ГУР додали, що точні втрати ворога уточнюються.