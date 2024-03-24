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Армія РФ за добу втратила 24 танки, 44 артсистеми і 990 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 436 750 (+990) осіб,
  • танків ‒ 6876 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 158 (+28) од,
  • артилерійських систем – 10 855 (+44) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 723 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47) од,
  • крилатих ракет ‒ 1992 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 407 (+63) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1778 (+10) од.
24 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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