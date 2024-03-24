ЗСУ уразили два десантні кораблі, центр зв’язку та інші об’єкти Чорноморського флоту РФ у Севастополі Україна вивела з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей РФ — розвідка Британії » Армія РФ за добу втратила 24 танки, 44 артсистеми і 990 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Українські воїни відбили низку атак окупантів на шести напрямках і ліквідували ще 990 військових РФ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 436 750 (+990) осіб,

танків ‒ 6876 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 158 (+28) од,

артилерійських систем – 10 855 (+44) од,

РСЗВ – 1018 (+0) од,

засобів ППО ‒ 723 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47) од,

крилатих ракет ‒ 1992 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 407 (+63) од,

спеціальної техніки ‒ 1778 (+10) од.