Армія РФ за добу втратила 24 танки, 44 артсистеми і 990 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 436 750 (+990) осіб,
- танків ‒ 6876 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 158 (+28) од,
- артилерійських систем – 10 855 (+44) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 723 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47) од,
- крилатих ракет ‒ 1992 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 407 (+63) од,
- спеціальної техніки ‒ 1778 (+10) од.
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