На Львівщині згоріла дерев’яна церква ХІХ століття

У селі Сможе Стрийського району на Львівщині згорів деревʼяний храм Святого Михаїла, який є пам’яткою архітектури національного значення.
Пожежники загасили вогонь, але церква ХІХ століття знищена. Вдалося врятувати лише дзвіницю, повідомляє ДСНС та Інтерфакс-Україна.
«23 березня о 10:53 надійшло повідомлення про пожежу в с. Сможе Стрийського району. Пожежа виникла в дерев’яній церкві, розміром 27х7м, висотою 20 м.
На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на значну площу й охопило більшу частину будівлі», – кажуть у ДСНС.
Вогонь швидко охопив дерев’яні конструкції, тому його було важко загасити.
Під час ліквідації пожежі відбувся обвал куполів церкви, а також була загроза перекидання вогню на дерев’яну двоярусну дзвіницю храму, розташовану поруч із церквою.
Через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
«Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 12:14 та ліквідувати о 12:37. До ліквідації пожежі залучили 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки», – звітують надзвичайники.
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