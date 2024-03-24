На Львівщині згоріла дерев’яна церква ХІХ століття

У селі Сможе Стрийського району на Львівщині згорів деревʼяний храм Святого Михаїла, який є пам’яткою архітектури національного значення.

Пожежники загасили вогонь, але церква ХІХ століття знищена. Вдалося врятувати лише дзвіницю, повідомляє ДСНС та Інтерфакс-Україна.

«23 березня о 10:53 надійшло повідомлення про пожежу в с. Сможе Стрийського району. Пожежа виникла в дерев’яній церкві, розміром 27х7м, висотою 20 м.

На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на значну площу й охопило більшу частину будівлі», – кажуть у ДСНС.

Знищений вогнем храм Святого Михаїла є пам’яткою архітектури національного значення

Вогонь швидко охопив дерев’яні конструкції, тому його було важко загасити.

Під час ліквідації пожежі відбувся обвал куполів церкви, а також була загроза перекидання вогню на дерев’яну двоярусну дзвіницю храму, розташовану поруч із церквою.

Пожежники загасили вогонь, але церква ХІХ століття знищена

Через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

«Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 12:14 та ліквідувати о 12:37. До ліквідації пожежі залучили 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки», – звітують надзвичайники.