МИД Польши вызовет посла РФ в связи с нарушением польского воздушного пространства

Россия нарушила утром в воскресенье воздушное пространство Польши выпустив крылатую ракету по целям на западе Украины. Об этом сообщили польские вооруженные силы.

Рано утром войска РФ выпустили по Украине 57 ракет и беспилотников нанеся, в частности, удары по Киевской и Львовской областям.

Согласно сообщению вооруженных сил Польши в X, 24 марта в 4:23 утра одна из крылатых ракет, выпущенных ночью дальней авиацией РФ, вошла в польское воздушное пространство в районе города Осердув и находилась там в течение 39 секунд. На протяжении всего полета она наблюдалась военными радарными системами.

МИД Польши намерен вызвать российского посла в связи с нарушением воздушного пространства, сообщил замминистра иностранных дел Польши Анджей Сейна частной телекомпании Polsat News.

Польша призывает Россию «прекратить террористические воздушные атаки на жителей и территорию Украины, прекратить войну и решать внутренние проблемы страны», подчеркивается в заявлении пресс-секретаря министерства.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава будет продолжать поддерживать Украину как в военном, так и в гуманитарном плане.

Утром в воскресенье Россия нанесла ракетные удары по важнейшим объектам инфраструктуры в Львовской области.

Рууководитель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в «Телеграме», что по одному и тому же объекту критической инфраструктуры было нанесено два удара. В ходе атаки использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», отметил Козицкий.

Украинские ПВО уничтожили 18 из 29 заходящих ракет и 25 из 28 ударных беспилотников, сообщили ВВС Украины.

Несколько взрывов прогремели утром в Киеве. Украинские ПВО уничтожили над столицей и ее окрестностями более десяти ракет, сообщил глава военной администрации Киева Сергей Попко. По его словам, ущерб от атаки был незначительным. Обломки сбитой крылатой ракеты Х-55 были найдены в киевском парке, сообщили официальные лица.

«Уже третье предрассветное утро на этой неделе вся Украина находится в состоянии воздушной тревоги, и нам рекомендовано искать укрытие», – написала на сайте X посол США в Украине Бриджет Бринк.

Министерство энергетики заявило, что Украина, которая в последние недели экспортировала электроэнергию, резко увеличила импорт электроэнергии и прекратила экспорт в воскресенье после атак на энергосистему в выходные. В результате российских ударов погибли по меньшей мере пять человек, более миллиона человек остались без электричества. Была повреждена крупнейшая в Украине плотина.

Украинские власти сообщили в субботу, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Жители Харькова, а также западной части Хмельницкой области, пока остаются без электричества, говорится в заявлении национальной сетевой компании «Укрэнерго».

В большинстве пострадавших регионов восстановлена «техническая возможность подачи электроэнергии», сообщил президент Украины Владимир Зеленский в «Телеграме». Однако в Харьковской области ситуация остается сложной.