Перший кримінальний суд над Трампом у Нью-Йорку почнеться 15 квітня

Суддя округу Манхеттен міста Нью-Йорк Хуан Мерчан у понеділок, 25 березня, призначив на 15 квітня дату початку судового процесу над експрезидентом США Дональдом Трампом у справі про вплив на вибори.

Про це пише АР.

Спершу судовий процес у справі, яка стосується виплати Трампом грошей порноакторкам для впливу на вибори 2016 року, мав стартувати 25 березня. Але адвокати експрезидента домоглись 30-денної відстрочки, поскаржившись на брак часу для вивчення всіх матеріалів.

Нині Мерчан відкинув аргументи захисту про те, що прокурори нібито навмисне приховували десятки тисяч сторінок матеріалів попереднього федерального розслідування. Він відмовив адвокатам Трампа в подальшій відстрочці судового слухання.

Зазначимо, що кримінальна справа щодо Трампа, про яку йдеться, стане першою, яка перейде на етап розгляду по суті.

Нагадаємо, ця справа стосується історії, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.