Ворог знову поцілив у підстанції на Одещині: у Одесі екстрені відключення Ситуація на основних напрямках фронту » Російський великий десантний корабель «Ямал» отримав критичне пошкодження – ГУР У тимчасово окупованому Севастополі 23 березня був уражений великий десантний корабель Росії «Ямал», ушкодження судна критичні — Головне управління розвідки «23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського флоту держави-агресора Росії. Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал». За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК «Ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт». У розвідці додали, що окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.