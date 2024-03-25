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Російський великий десантний корабель «Ямал» отримав критичне пошкодження – ГУР

У тимчасово окупованому Севастополі 23 березня був уражений великий десантний корабель Росії «Ямал», ушкодження судна критичні — Головне управління розвідки 

«23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал».

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК «Ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт».

У розвідці додали, що окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.

25 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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