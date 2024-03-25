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Ситуація на основних напрямках фронту Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому » Сили оборони за добу ліквідували 11 танків, 22 артсистеми та 640 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Авдіївському напрямку та ліквідували 640 окупантів Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 437390 (+640) осіб,

танків ‒ 6887 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25) од,

артилерійських систем – 10877 (+22) од,

РСЗВ – 1018 (+0) од,

засоби ППО ‒ 726 (+3) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),

крилаті ракети ‒ 2010 (+18),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1785 (+7).