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Сили оборони за добу ліквідували 11 танків, 22 артсистеми та 640 окупантів

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 437390 (+640) осіб,
  • танків ‒ 6887 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25) од,
  • артилерійських систем – 10877 (+22) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 726 (+3) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2010 (+18),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1785 (+7).
25 марта, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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