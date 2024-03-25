Сили оборони за добу ліквідували 11 танків, 22 артсистеми та 640 окупантів

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 437390 (+640) осіб,
- танків ‒ 6887 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25) од,
- артилерійських систем – 10877 (+22) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 726 (+3) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2010 (+18),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 1785 (+7).
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