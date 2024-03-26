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Двері з «Титаніку», на яких врятувалась Кейт Вінслет, продали за 718 тисяч доларів

Двері, на яких у фіналі “Титаніку” врятувалась головня героїня Роуз у виконанні Кейт Вінслет, продали на аукціоні за 718 750 доларів. Дерев’яна панель стала найдорожчим проданим експонатом події, повідомляє The Hollywood Reporter.

На аукціоні Heritage Auctions «Скарби планети Голлівуд» двері з бальзового дерева обігнали за своєю ціною сокиру Джека Ніколсона із «Сяйва» Кубрика та батіг Індіани Джонса з «Храму Долі».

Хоча на аукціоні предмет назвали дверима, в описі експоната зазначили, що ця конструкція в стилі рококо насправді була частиною дверної рами прямо над входом у вітальню першого класу корабля.

Двері, які продали за 718 тисяч доларів.
Двері, які продали за 718 тисяч доларів.
HERITAGE AUCTIONS

Головна героїня фільму 1997 року Роуз, яку зіграла Кейт Вінслет, рятується від утоплення в крижаній воді на дверному блоці. Натомість головний герой Джек, у виконанні Леонардо Дікапріо, мусить пожертвувати собою, занурюється у крижану воду і відпускає дерев’яну конструкцію. Стосовно цієї сцени від виходу фільму й дотепер точилися суперечки, адже на думку глядачів, місця на імпровізованому плоту мало вистачити обом.

Лише у лютому 2023 року до 25-річчя виходу “Титаніку” режисер фільму Джеймс Кемерон провів експеримент. В ньому, разом з командою науковців та каскадерів, Кемерон перевірив теорію про порятунок головних героїв. У висновку виявилося, що герой міг вижити, проте свідомо обрав врятувати свою кохану.

26 марта, 2024 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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