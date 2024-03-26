Касові збори франшизи Дені Вільнева «Дюна» перевищили $1 млрд у світовому прокаті

Про це повідомляє Collider.

Науково-фантастична стрічка «Дюна: Частина друга» зібрала у світовому прокаті $574 млн. За прогнозами видання, оскільки покази фільму тривають, він може зібрати $700 млн. В IMAX стрічка отримала $124 млн.

Загалом кінофраншиза Дені Вільнева досягла мільярдних зборів після четвертого вікенду показу другої стрічки. «Дюна: Частина друга» у США отримала $233 млн, а $341 млн — по всьому світу.

Бюджет фільму склав $190 млн, ще близько $100 млн витратили на промоцію і піар.

Виробництво першого фільму обійшлося $165 млн, а разом із рекламою перевищило $300 млн. Фільм став відомий тим, що був випущений одночасно і в кіно, і на стримінгу HBO Max, що значно зменшило його касовий потенціал. Стратегія випуску Warner Bros. у 2021 році миттєво викликала суперечки, що зрештою коштувало студії відносин із, можливо, найціннішим партнером, режисером Крістофером Ноланом.

Фільм «Дюна: Частина друга» за 11 днів прокату зібрав $367,5 млн, це майже стільки, скільки склав увесь бокс-офіс оригінальної стрічки «Дюна» за весь час.