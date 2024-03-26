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Радбез ООН прийняв резолюцію про негайне припинення вогню в Газі

Про це повідомляє Reuters.

Сполучені Штати утрималися від голосування за резолюцію про негайне припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАСу в Газі, а також звільнення всіх заручників.

Решта 14 членів ради проголосували за рішення, запропоноване 10 обранцями органу.

Резолюція також «наголошує на терміновій необхідності розширення потоку гуманітарної допомоги та зміцнення захисту цивільних осіб у всьому секторі Газа та повторює свою вимогу зняти всі перешкоди для надання гуманітарної допомоги в масштабах».

Ізраїльське армійське радіо повідомило незадовго до початку засідання ради, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скасує заплановану делегацію до Вашингтона, якщо США не накладуть вето на резолюцію.

  • У п’ятницю, 22 березня, Росія та Китай наклали вето на резолюцію ООН, підтриману США, із закликом до «негайного і стійкого припинення вогню» у війні між Ізраїлем та ХАМАСом.
  • У суботу, 23 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Рафаху, аби закликати Ізраїль до негайного припинення вогню в Газі та наголосити на важливості доступу до гуманітарної допомоги для палестинців.
26 марта, 2024 | Category: Израиль, Новости

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