ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський» у Криму С помощью микроторнадо из жидкого гелия-4 в лаборатории создали наиболее точную модель чёрной дыры » Сили оборони за добу ліквідували 6 танків, 27 артсистем і 770 військових РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони України відбили низку атак російських військ на шести напрямках і ліквідували ще 770 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 438 160 (+770) осіб,

танків ‒ 6893 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 207 (+24) од,

артилерійських систем – 10 904 (+27) од,

РСЗВ – 1019 (+1) од,

засоби ППО ‒ 727 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),

крилаті ракети ‒ 2014 (+4),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 498 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 1789 (+4) од.