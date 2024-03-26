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Сили оборони за добу ліквідували 6 танків, 27 артсистем і 770 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 438 160 (+770) осіб,
  • танків ‒ 6893 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 207 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10 904 (+27) од,
  • РСЗВ – 1019 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 727 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 2014 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 498 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1789 (+4) од.
26 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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