Сили оборони за добу ліквідували 6 танків, 27 артсистем і 770 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 438 160 (+770) осіб,
- танків ‒ 6893 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 207 (+24) од,
- артилерійських систем – 10 904 (+27) од,
- РСЗВ – 1019 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 727 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),
- крилаті ракети ‒ 2014 (+4),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 498 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1789 (+4) од.
Leave a Reply