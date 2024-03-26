Зеленський змінив секретаря РНБО

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Офісу президента.
Указ президента України №186/2024 про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО з’явився на сайті вдень 26 березня.
«Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться у повідомленні.
Олексій Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року.
Також на офіційному інтернет-представництві глави держави з’явився указ №188/2024 про призначення нового секретаря РНБО.
«Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться в указі.
До цього призначення Олександр Литвиненко з липня 2021 року був головою Служби зовнішньої розвідки України. До цього очолював Національний інститут стратегічних досліджень. А з квітня 2014 року до серпня 2019 був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Указом №189/2024 президент України призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка: «Призначити Іващенка Олега Івановича головою Служби зовнішньої розвідки України».
Публічних даних про Олега Іващенка немає.
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