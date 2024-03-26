На Житомирщині будують додаткові фортифікації на кордоні з Білоруссю США та Британія ввели санкції проти Китаю за кібершпигунство » Зеленський змінив секретаря РНБО Президент України Володимир Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки і оборони та голову Служби зовнішньої розвідки Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Офісу президента. Указ президента України №186/2024 про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО з’явився на сайті вдень 26 березня. «Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться у повідомленні. Олексій Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року. Також на офіційному інтернет-представництві глави держави з’явився указ №188/2024 про призначення нового секретаря РНБО. «Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться в указі. До цього призначення Олександр Литвиненко з липня 2021 року був головою Служби зовнішньої розвідки України. До цього очолював Національний інститут стратегічних досліджень. А з квітня 2014 року до серпня 2019 був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Указом №189/2024 президент України призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка: «Призначити Іващенка Олега Івановича головою Служби зовнішньої розвідки України». Публічних даних про Олега Іващенка немає.