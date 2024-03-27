Армія Росії завдала 5 ракетних та 74 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 74 авіаційні удари, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Веселе, Курдюмівка, Часів Яр, Бердичі, Новопокровське, Новомихайлівка, Микільське, Карлівка, Уманське, Семенівка, Красногорівка, Олександрівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.