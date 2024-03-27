«Брак зброї»: у Повітряних силах прокоментували застосування Росією ракет «Циркон»

Про це заявив речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш в етері «Радіо Свобода».

За словами Євлаша, тип ракети ще встановлюють у науково-дослідному експертному центрі.

Водночас він зауважив, що, якщо для атаки справді було застосовано «Циркон», це може свідчити про те, що Росія зіштовхнулась з дефіцитом іншого озброєння.

«Взагалі цей тип ракет є протикорабельним, і він застосовується лише в окремих випадках, використовують різні пускові установки, типу «Бастіон», «Бал». Однак ми можемо сказати про те, що, якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет – «калібрів», «іскандерів», інших ракет – вони б застосовували їх», — сказав речник.