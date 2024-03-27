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У Британії заявили, що не змогли б воювати з Росією довше ніж два місяці Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах чеської ініціативи » Російська армія за добу війни в Україні втратила 1030 військових Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 67 бойових зіткнень. Натомість українські сили тримають оборону на 7 напрямках Про це 27 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 439 190 (+1030) осіб,

танків ‒ 6904 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 216 (+9) од,

артилерійських систем – 10 931 (+27) од,

РСЗВ – 1019 (+0) од,

засоби ППО ‒ 728 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),

крилаті ракети ‒ 2015 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 539 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 1794 (+45 од.