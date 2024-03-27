Російська армія за добу війни в Україні втратила 1030 військових

Про це 27 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 439 190 (+1030) осіб,
- танків ‒ 6904 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 216 (+9) од,
- артилерійських систем – 10 931 (+27) од,
- РСЗВ – 1019 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 728 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2015 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 539 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 1794 (+45 од.
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