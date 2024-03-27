У Британії заявили, що не змогли б воювати з Росією довше ніж два місяці

Про це повідомляє The Telegraph.

«Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси… яка є значною… у всіх сферах не відповідає загрозам, з якими ми стикаємося», — сказав він.

Зазначається, Британії потрібно витрачати більше грошей на те, що вони називають «інтегрованою протиракетною обороною».

Коли Марк Франсуа, колишній молодший міністр оборони сказав, що Велика Британія «не могла б воювати з Путіним довше двох місяців у повномасштабній війні, тому що у нас немає боєприпасів і запасів обладнання», Магован погодився з ним і визнав, що це правда.