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У Британії заявили, що не змогли б воювати з Росією довше ніж два місяці

Про це повідомляє The Telegraph.

«Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси… яка є значною… у всіх сферах не відповідає загрозам, з якими ми стикаємося», — сказав він.

Зазначається, Британії потрібно витрачати більше грошей на те, що вони називають «інтегрованою протиракетною обороною».

Коли Марк Франсуа, колишній молодший міністр оборони сказав, що Велика Британія «не могла б воювати з Путіним довше двох місяців у повномасштабній війні, тому що у нас немає боєприпасів і запасів обладнання», Магован погодився з ним і визнав, що це правда.

27 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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