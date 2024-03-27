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У водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі

Про це інформує пресслужба міністерства оборони Іспанії.

Зазначається, що протягом пʼяти днів за російськими десантними кораблями «Іван Грен» і «Олександр Отраковський», а також танкером «Кола» в територіальних водах Іспанії стежили іспанські патрульні судна Atalaya та Vigía.

Так, 21 березня патрульне судно Atalaya виявило групу з трьох російських кораблів на північному заході півострова. Після ідентифікації іспанський корабель слідував за ними до переходу кордону з Португалією, де йому на заміну став фрегат Bartolomeu Dias.

З 23 по 26 березня за російськими кораблями, які проходили через води Кадіської затоки, стежило судно Vigía.

Зокрема, іспанське патрульне судно виконувало завдання морського спостереження й безпеки, спостерігаючи за лінією морського руху, що з’єднує мис Сан-Вісенте з Гібралтарською протокою.

Про інциденти в межах «операції з морського спостереження і безпеки» ВМС Іспанії не повідомлялось.

27 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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