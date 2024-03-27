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Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах чеської ініціативи

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що ініціатива щодо закупівлі близько 800 тисяч снарядів для України, яку очолює Прага, приносить свої результати — Bloomberg

«Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)», – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.

За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.

«Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів», – сказав глава МЗС.

Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.

Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.
27 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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