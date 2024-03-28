Блокування кордону: в уряді зізналися, що діалогу з Польщею немає

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повдомила, що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно вирішення проблеми з розблокування кордону — інтерв’ю Стефанішиної «Європейській правді» в рамках спецпроєкту «Торгові війни» за підтримки юридичної фірми «Ілляшев та Партнери»

«Проте, маючи переговори щодо моніторингу експорту та імпорту певної продукції, ми не маємо діалогу стосовно того, як завершити кризу, пов’язану з блокуванням українського кордону».

За її словами, з боку польського уряду не видно готовності до поступок.

Уряд Польщі, за словами Стефанішиної, сам має бути зацікавлений у тому, щоб врегулювати ситуацію всередині країни, оскільки криза вже має ширший порядок денний, аніж Україна – блокування відбувається й на кордоні з балтійськими країнами, і з Німеччиною.

«Це комплексна внутрішня ситуація, також пов’язана з виборами. І ми готові піти назустріч польській стороні, ми перебуваємо з ними у діалозі. Але на сьогодні ми не бачимо розуміння стосовно того, як завершити цю кризову ситуацію», – зазначила віцепрем’єрка.