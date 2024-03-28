Нобелівські лауреати опублікували звернення із закликом до негайної допомоги Україні

Десятки нобелівських лавреатів підписали відкрите звернення до світових лідерів із закликом суттєво збільшити допомогу Україні та не визнавати переобрання Володимира Путіна президентом РФ.

Про це йдеться у зверненні, яке опублікувало видання T-invariant. Свій підпис у цьому зверненні поставила українська правозахисниця Олександра Матвійчук, очільниця «Центру громадянських свобод», який отримав премію у 2022 році.

Науковці закликають суттєво збільшити допомогу Україні, яка має перемогти, а не просто «не програти».

«Своєчасна допомога українцям скоротить втрати людських життів і допоможе вигнати агресора з їхньої землі. Невдачі Путіна під час військової агресії будуть сприйняті як моральна перемога мільйонами росіян, зміцнять їхні надії на демократичне майбутнє і мобілізують антивоєнний рух», – сказано у зверненні.

Підписанти вважають, що війна в Україні та загибель Навального стосуються не тільки РФ і України – кремлівський режим показав, що Путін являє собою пряму загрозу всьому людству. А, на їх думку, з моменту приходу до влади 2000 року Путін систематично знищував пострадянські демократичні інститути і розпалював конфлікти в країнах колишнього СРСР.

Нобелівські лауреати нагадують: жахи світових війн XX століття показали, що людство здатне уникнути самознищення лише за дотримання принципів демократії та міжнародного правового законодавства.

«Ми, вчені всього світу, закликаємо політичних лідерів з усією силою виступити за мир, прогрес і права людини. Як члени міжнародної наукової спільноти ми глибоко стурбовані тим, що науковому прогресу загрожують диктатори, які пригнічують інтелектуальну свободу, особливо тоді, коли глобальна співпраця є настільки важливою на тлі пандемій, зміни клімату та екзистенціальної загрози зброї масового знищення», – заявили лауреати.

Науковці закликали світових лідерів відмовитися від будь-яких ілюзій щодо Путіна і його режиму, зокрема, від спроб його «умиротворення», оскільки така практика веде до подальших злочинів проти людяності.

Загалом звернення підписали 39 нобелівських лауреатів з різних галузей.