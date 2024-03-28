Поблизу Часового Яру на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян

Про це він сказав в етері Еспресо.

«Оперативна ситуація на напрямку достатньо складна з декількох причин. Перше — це використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів. Друге — це на одного бійця Сил оборони України наразі йде приблизно 7-10 військовослужбовців Російської Федерації й у нас надзвичайна потреба у підтримці особового складу у резервах. Тому я сподіваюся, що закон про мобілізацію все ж таки приймуть і ми зможемо боронити наш край значно якісніше. Тоді, коли в нас буде у підрозділах та кількість особового складу, яка потрібна для оборони нашої країни», — пояснив Отченаш.

Військовий наголосив, попри те, що на кожного українського військовослужбовця йде величезна кількість росіян, більшість з них вмирає або є пораненими.

Щодо просування та вдалих операцій ворога, командир екіпажу БПЛА розповів: «З урахуванням втрат техніки особового складу, які наразі є у представників Російської Федерації всі їхні локальні перемоги — це декілька посадок, які є абсолютно нераціональними. Тобто кожного разу, коли ми відходимо з якогось оборонного рубежу, ми відходимо на кращі позиції для того, щоб знищувати ворога якісніше».

Цьогоріч порівняно з 2023 ворог почав активніше використовувати КАБи та ФАБи.

«Потрібно розуміти, що ці ракети є дешевшими у виготовленні, тому росіяни мають можливість використовувати їх у великій кількості при тому вони несуть величезну кількість розрухи. Вони можуть використовувати їх саме для знищення наших позицій і просто для знищення житлових будинків. Тобто вони намагаються стирати Часів Яр з лиця землі», — додав Отченаш.