РФ намагається атакувати позиції ЗСУ на 6 напрямках, найбільше — на Новопавлівському

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.
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