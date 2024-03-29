Масована атака РФ: українська ППО знищила 84 повітряні цілі ворога Близько 50% українських біженців, які опинилися у Польщі висловлюють бажання повернутися в Україну » Коли вірогідно може початися Третя Світова?

Пишу цей прогноз з надією, що це ніколи не станеться…. Пишу цей прогноз з надією, що це ніколи не станеться…. Тут, гадаю зрозуміла та важлива інформація.

Коли вірогідно може початися Третя Світова? Це може статися не так далеко, як здається. В кінці 2024 на початку 2025. Бо є певні індикатори. Один з них посилені тренування армії КНР з захоплення столиці Тайваню, які відбуваються просто зараз. Китай побудував у пустелі копію урядового району Тайбею, столиці Тайваню, — BILD Майже за 1000 кілометрів на захід від Пекіна китайська армія побудувала місто посеред пустелі Внутрішньої Монголії. Експерти проаналізували структуру будівель та вулиць та виявили, що військова споруда є точною копією урядового району Тайбею — столиці демократичного Тайваню. Споруду можна побачити на супутникових знімках від Apple і Bing. Багато будівель є муляжем, що мають лише фасад. Загалом у пустелі відтворено десять вулиць, а також перехрестя та центральні площі. У центрі – адміністрація президента Тайваню. В подібних комплексах зазвичай відпрацьовують тактику ведення бойових дій в місті. Реальність заключається в тому що подвібні тренування не проводяться більше ніж за рік від початку військової операції. Тому цілком вірогідний сценарій, що Китай почне військову операцію з захоплення Тайваню під час виборів у США. Одночасно з цим, другий потужний наступ почне росія, щоб вирішити остаточно завдання своєї військової кампанії. Другий індикатор. За розвідданними ЦРУ на сьогодні до 1/4 ВВП росії працює на армію. Це близько 500 млрд. долларів на рік. Західна коаліція не здатна поки забезпечити для України навіть 50% від цієї цифри. Гадаю ситуація на початку Третьої Світової виглядатиме приблизно так. З одної сторони КНДР, Китай, Іран, Росія. З другої — НАТО, Республіка Корея, Україна. Японія, Тайвань, Філіппіни, Індонезія, Австралія, Нова Зеландія. Театри військових дій: Близький Схід, зона претензій Китаю в Тихому океані, Східна та Центральна Європа. Вірогідно використання тактичної ядерної зброї всіма сторонами. Загальні ресурси — 50% світового ВВП. Протяжність конфлікту ймовірно від 1 до 4 років. Результат сильно залежатиме від терміну військовиїх дій. Чим довше така війна тим, більше шансів програшу в Китаю. Бо головна проблема Китаю, та власне причина того, чому може початися Третя Світова — відсутність необхідної кількості ресурсів. Китай знаходиться в схожій ситуаціїї, в якій була Японія, яка власне й розпочала велику війну свого часу, бо відчувала ресурсний голод. Захід має більше ресурсів та кращі технологіїї, але до Великої війни поки не готується. Віталій Рождаєв

за матеріалами пресси