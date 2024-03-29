Україна запропонувала 5 кроків для розблокування польського кордону, — Шмигаль

Про прибуття української делегації в Польщу Шмигаль прем’єр написав у Telegram.

Зустрів представників України прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Розпочинаємо візит до Польщі з зустрічі з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів. Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури. Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень», — написав Шмигаль.

Уряди України та Польщі провели перемовини

Пізніше Денис Шмигаль повідомив, що представники урядів провели черговий раунд українсько-польських урядових консультацій.

«Україна та Польща — стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва. Обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес у нашій співпраці. Приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі. Розуміємо, як будемо рухатися», — написав він.

Також очільник українського уряду зазначив, що наша країна очікує від Польщі відповіді на запропоновані кроки. Більшість із них вже виконана.

«Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску. Стратегічні відносини передбачають взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу. Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань», — зазначив Шмигаль.