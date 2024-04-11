Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру Харкова та області

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 5 ранку міський голова повідомив про вибухи у Харкові. Натомість очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав 5 ударів по місту. Згодом він оголосив, що їх було 9.

«Можливі перебої зі світлом. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються», — заявив Синєгубов.

За його словами, окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Станом на 05:38 влада вже фіксувала перебої з електропостачанням.

Уже пізніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що окупанти, ймовірно, завдали ударів з ЗРК С-300.

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба заявив, що внаслідок атаки понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання.

«Метрополітен працює в якості укриття. Енергетики та профільні служби аналізують наслідки терористичної ворожої атаки. Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки», — додав він.

В Офісі генпрокурора розповіли, що російська армія атакувала регіон щонайменше десятьма ракетами типу С-300 з території Білгородської області.

Унаслідок цього є пошкодження у житлових будинках і адмінбудівлі.