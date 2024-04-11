Торік РФ витратила на пропаганду пів мільярда доларів, — ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначено, що Москва минулого року збільшила суму коштів на приховану пропаганду для росіян, яку створювали так звані «некомерційні» організації. Вона витратила для цього близько $500 млн.

У ГУР пояснюють, що мова йде про формально не пов’язані структури з РФ: вони позиціонують себе «автономними», проте створюють «патріотичний контент», зокрема новини, блоги, фільми, серіали відеоігри, для поширення в інтернеті.

У розвідці підкреслюють, що метою внутрішньої пропаганди, на яку РФ у 2023 році виділила кошти, є:

формування лояльної громадської думки до путінського режиму;

виправдання збройної агресії РФ проти України;

прославлення участі російських військових у війні, аби вплинути на їхню свідомість.

«Збільшення витрат на приховану пропаганду для внутрішньої аудиторії може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище на Росії», — резюмують в ГУР.