У Москві підірвали авто зрадника-ексофіцера СБУ

У столиці Росії стався вибух, ЗМІ держави агресора пишуть, що постраждав колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров -Telegram-канали

Московські слідчі порушили кримінальну справу після вибуху в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado на півночі Москви. Повідомляється, що власник транспортного засобу постраждав.

ТАСС із посиланням на джерела в оперативних службах, пише, що власником автомобіля, в якому стався вибух на Коровінському шосе в Москві, є колишній співробітник Служби безпеки України.

За його словами співрозмовника агентства, вибух стався, коли чоловік завів машину.