Протягом доби Сили оборони ліквідували майже 900 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,
- танків ‒ 7174 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,
- артилерійських систем – 11552 (+34) од,
- РСЗВ – 1046 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 758 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2089 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)
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