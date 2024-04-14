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Одна із найбільших мертвих зірок несподівано повернулась до життя Ізраїль збив майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими атакував Іран, — ЦАХАЛ » Протягом доби Сили оборони ліквідували майже 900 військових РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 36 атак російських загарбників Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,

танків ‒ 7174 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,

артилерійських систем – 11552 (+34) од,

РСЗВ – 1046 (+1) од,

засоби ППО ‒ 758 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),

крилаті ракети ‒ 2089 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)