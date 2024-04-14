 
«  
  »

Протягом доби Сили оборони ліквідували майже 900 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,
  • танків ‒ 7174 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11552 (+34) од,
  • РСЗВ – 1046 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 758 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2089 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)
14 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  