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Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів Ізраїль вирішив не завдавати удар у відповідь по Ірану після розмови Байдена і Нетаньягу » Сили оборони ліквідували 6 ворожих танків, 41 артсистему та 770 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Бахмутському напрямку та знищили 770 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 454420 (+770) осіб,

танків ‒ 7180 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 13796 (+31) од,

артилерійських систем – 11593 (+41) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 758 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9266 (+31),

крилаті ракети ‒ 2092 (+3),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15510 (+51) од,

спеціальна техніка ‒ 1908 (+3).