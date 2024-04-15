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Сили оборони ліквідували 6 ворожих танків, 41 артсистему та 770 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 454420 (+770) осіб,
  • танків ‒ 7180 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13796 (+31) од,
  • артилерійських систем – 11593 (+41) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 758 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9266 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2092 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15510 (+51) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1908 (+3).
15 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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