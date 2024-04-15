У Норвегії заявили, що передають Україні F-16 для ударів глибоко в російський тил

Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде каже, що винищувачі F-16, які його країна передасть Україні, допоможуть ЗСУ бити глибше по російських тилах — норвезький міністр під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Укрінформ»

Глава МЗС Норвегії вважає, що Україні потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів в тилу противника.

«Що є однією з причин, чому ми раді брати участь у програмі винищувачів F-16, де ми передамо норвезькі F-16, оновлені і в хорошому стані, спільно з данцями і нідерландцями», – сказав він.

Барт Ейде не виключив, що будуть надані й інші засоби для глибших ударів українських сил.

Він також впевнений, що поява F-16 на полі бою стане відчутним внеском у спроможності України.