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Литва та Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Литва підписала протокол про наміри з німецькою компанією Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва боєприпасів у балтійській країні.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр економіки Литви Аушріне Армонайте заявила, що завод стане однією з найбільших інвестицій, зроблених у балтійській країні. Тепер будуть вестися переговори про укладення детальної інвестиційної угоди.

«Ми залучаємо інвестиції, які принесуть прибуток і допоможуть нам забезпечити самостійність у закупівлях озброєнь», — заявила вона.

16 апреля, 2024 | Category: Мир, Новости

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