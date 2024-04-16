Колишній генсек НАТО: Росія, Китай, КНДР та Іран створять новий світопорядок, якщо Україна програє Допомога в 50 млрд євро: Єврокомісія схвалила план реформ для України » РФ за добу втратила в Україні 9 танків, 16 артсистем і 920 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Українські захисники відбили низку ворожих атак на 6 ключових напрямках і ліквідували ще 920 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 455 340 (+920) осіб,

танків ‒ 7189 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 809 (+13) од,

артилерійських систем – 11 609 (+16) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 759 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),

крилаті ракети ‒ 2092 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 563 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 1908 (+0) од.