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РФ за добу втратила в Україні 9 танків, 16 артсистем і 920 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 16.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 455 340 (+920) осіб,
  • танків ‒ 7189 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 809 (+13) од,
  • артилерійських систем – 11 609 (+16) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 759 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2092 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 563 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1908 (+0) од.
16 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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