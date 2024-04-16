РФ за добу втратила в Україні 9 танків, 16 артсистем і 920 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 455 340 (+920) осіб,
- танків ‒ 7189 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 809 (+13) од,
- артилерійських систем – 11 609 (+16) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 759 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2092 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 563 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 1908 (+0) од.
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