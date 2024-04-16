США не будут перехватывать дроны, атакующие Украину

США и их союзники не будут напрямую участвовать в уничтожении беспилотников, которыми российские войска атакуют Украину. Об этом заявил на брифинге в Белом доме официальный представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

Отвечая на вопрос одной из журналисток, почему США, которые помогли Израилю отразить атаку иранских дронов, не могут сделать то же самое в небе над Украиной, Кирби заявил: «Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угрозы». Президент США Джо Байден ясно дал понять самого начала конфликта в Украине, что Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в этот конфликт «в роли комбатанта», напомнил Кирби.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что, если бы британские силы помогали Украине сбивать дроны, как они делали при атаке Ирана на Израиль, это было бы прямым столкновением войск НАТО с российской армией и привело бы к «опасной эскалации».

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув эффективность защиты Израиля благодаря поддержке США и их союзников, заявил, что европейское небо уже давно могло бы получить такой же уровень защиты, если бы Украина получила такую же полную поддержку от своих партнеров в перехвате беспилотников и ракет. Израиль как и Украина не является членом НАТО, и для этого не нужна активация пятой статьи, достаточно только политической воли, подчеркнул Зеленский. «Защитив Израиль, мир показал, что именно такое единение не только возможно, но и на 100 процентов эффективно», – сказал Зеленский.

Во время атаки Ирана в ночь на воскресенье, 14 апреля, по территории Израиля были запущены десятки беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. Армия обороны Израиля сообщила, что 99% всех ракет и беспилотников – в общей сложности более трёхсот – были сбиты, причём большая часть – вне территории Израиля. В обороне участвовали силы ПВО, истребители армии Израиля и военные корабли США и Великобритании.