Війська РФ обхідними шляхами намагаються прорватися на околиці Часового Яру

Російські війська безуспішно намагаються прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр на Донеччині — речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин в ефірі національного телемарафону, цитує «Радіо Свобода»

«На цьому (Бахмутському) напрямку неодноразово фіксували спроби окупантів прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Цю спробу російської армії наші захисники успішно відбили».

Деталі: Волошин також повідомив, що під час штурмів Часового Яру російські війська використовують багі.

На них окупанти заїжджають по дві-три людини, закидають когось зі стрільців в окопи, далі повертаються, щоб знову закинути малі штурмові групи.

«При цьому ворог намагається заводити штурмові групи, але не закріплюючись на позиціях. І щоб зменшити кількість санітарних втрат, вони заводять свої групи без закріплення на позиціях», – додав офіцер.