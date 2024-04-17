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Війська РФ за добу війни втратили 4 танки, 15 артсистем і 710 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 17.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 456 050 (+710) осіб,
  • танків ‒ 7193 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 827 (+18) од,
  • артилерійських систем – 11 624 (+15) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 760 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 2093 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 587 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1910 (+2).
17 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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