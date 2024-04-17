Війська РФ за добу війни втратили 4 танки, 15 артсистем і 710 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 456 050 (+710) осіб,
- танків ‒ 7193 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 827 (+18) од,
- артилерійських систем – 11 624 (+15) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 760 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),
- крилаті ракети ‒ 2093 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 587 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 1910 (+2).
Leave a Reply