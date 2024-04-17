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РФ запустила по Україні ракети: в Чернігові є загиблі та поранені РФ повністю компенсує санкційні обмеження завдяки 8 країнам-посередникам » Війська РФ за добу війни втратили 4 танки, 15 артсистем і 710 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку спроб російських військових атакувати позиції і знищили ще понад 799 загарбників Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 456 050 (+710) осіб,

танків ‒ 7193 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 827 (+18) од,

артилерійських систем – 11 624 (+15) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 760 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),

крилаті ракети ‒ 2093 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 587 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 1910 (+2).