Нетаньяху: Израиль сам примет решение об ответе на атаку Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет сама решать, отвечать ли ей на недавнюю масштабную воздушную атаку Ирана, и если да, то каким образом.

Таким образом, Израиль отмахнулся от призывов к сдержанности, с которыми к нему обратились ближайшие союзники.

Израиль пообещал ответить на беспрецедентную атаку Ирана, не уточнив сроки и характер этого ответа, в результате чего регион остался в ожидании дальнейшей эскалации после нескольких месяцев нестабильности из-за войны в секторе Газа.

Союзники Израиля призывают его воздержаться от любых ответных действий, которые могут раскрутить эту спираль. Такие призывы вновь прозвучали в среду во время визитов в Израиль министров иностранных дел Великобритании и Германии.

Выступая на заседании своего кабинета, Нетаньяху сообщил, что в среду он встретился с обоими министрами, и поблагодарил их за поддержку их стран.

При этом он заявил, что Израиль будет самостоятельно принимать решение об ответных действиях, несмотря на «всевозможные предложения и советы» от союзников.

«Хочу четко заявить, что мы будем принимать решения самостоятельно. Государство Израиль сделает все необходимое для своей защиты», – сказал Нетаньяху.