Росія знищила майже всю теплову генерацію, не виключені атаки на АЕС – Зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключає, що росіяни можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС, і у зв’язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО.

Про це глава держави заявив під час онлайн-виступу на засіданні Євроради, передає Інтерфакс-Україна.

«Росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику. Греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак. Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору», – сказав він.

Зеленський також вкотре наголосив на необхідності передання Україні засобі ППО.

«Це може зупинити тільки ППО – конкретні системи, такі як «Patriot», «Iris-T», «Samp-Т», Nasams. Системи, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз — потрібні, щоб перешкодити Путіну використовувати терористичні методи», – сказав президент.

Він визнав, що «російська армія відчуває свою силу практично в усьому, що належить до збройного компонента. І саме завдяки цій силі – в артилерії, в техніці, в умінні діяти в небі – вони чинять на нас тиск на фронті і поступово рухаються. Путін тепер сподівається, що йому вдасться домогтися успіху у своєму контрнаступі, і єдиним корінням цієї надії є брак зброї серед наших солдатів».