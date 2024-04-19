G7 обсуждает использование замороженных активов РФ как залогов при кредитовании Украины

Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают возможность использования замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов в качестве залога для предоставления кредитов Украине, заявил в четверг вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, рассматриваются различные варианты; обсуждение продолжается с целью представить варианты лидерам «Большой семерки» на июньском саммите в Италии.

Домбровскис выразил надежду, что ЕС, в странах которого хранится большая часть замороженных активов, в ближайшие месяцы одобрит отдельную меру по использованию прибыли или процентов, полученных от активов, для помощи Украине.

Решение должно быть принято в первой половине года, добавил он.

В среду представители финансовых ведомств стран G7 заявили, что они твердо намерены помочь Украине удовлетворить краткосрочные финансовые потребности, в том числе используя проценты, полученные от замороженных российских активов.

Напомним, что заместитель министра финансов Уолли Адейемо в среду заявил, что дискуссии в рамках «Большой семерки» по поводу замороженных российских активов продолжаются.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в среду, что проценты, получаемые от активов, могут составить от 3 до 5 миллиардов евро в год.

По словам осведомленного источника, до июньского саммита лидеров G7, на котором предполагается рассмотреть различные варианты решения проблемы, еще предстоит проделать большую работу.